وكالة: وفاة مستشار عسكري إيراني متأثرا بجروح أصيب بها في سوريا

reuters_tickers

2دقائق

دبي (رويترز) – ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية يوم الخميس أن مستشارا عسكريا في القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني توفي متأثرا بجروح أُصيب بها في سوريا خلال الأسابيع الماضية.

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي “استشهد العقيد أحمد رضا أفشاري من القوات الاستشارية الجوية الفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في سوريا متأثرا بجروح أصيب بها جراء قصف جوي نفذه التحالف الذي ينتهك سوريا”.

ولم تذكر وسائل الإعلام الإيرانية التوقيت الذي وقعت فيه الضربة تحديدا لكنها قالت إن أفشاري أُصيب بجراحه بين أواخر يوليو تموز وأوائل أغسطس آب.

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات في سوريا ضد الفصائل المتحالفة مع إيران التي زاد نفوذها منذ بدأت تقديم الدعم للرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2011.

وفي أبريل نيسان، أطلقت إيران طائرات مسيرة مفخخة وصواريخ في أول هجوم مباشر لها على إسرائيل، ردا على ما قالت إنه هجوم إسرائيلي على مجمعها الدبلوماسي في دمشق في الأول من أبريل نيسان والذي أسفر عن مقتل سبعة من عناصر الحرس الثوري.