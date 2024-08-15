مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

وكالة: وفاة مستشار عسكري إيراني متأثرا بجروح أصيب بها في سوريا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

دبي (رويترز) – ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية يوم الخميس أن مستشارا عسكريا في القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني توفي متأثرا بجروح أُصيب بها في سوريا خلال الأسابيع الماضية.

وقال قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي “استشهد العقيد أحمد رضا أفشاري من القوات الاستشارية الجوية الفضائية التابعة لحرس الثورة الإسلامية في سوريا متأثرا بجروح أصيب بها جراء قصف جوي نفذه التحالف الذي ينتهك سوريا”.

ولم تذكر وسائل الإعلام الإيرانية التوقيت الذي وقعت فيه الضربة تحديدا لكنها قالت إن أفشاري أُصيب بجراحه بين أواخر يوليو تموز وأوائل أغسطس آب.

وتشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات في سوريا ضد الفصائل المتحالفة مع إيران التي زاد نفوذها منذ بدأت تقديم الدعم للرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2011.

وفي أبريل نيسان، أطلقت إيران طائرات مسيرة مفخخة وصواريخ في أول هجوم مباشر لها على إسرائيل، ردا على ما قالت إنه هجوم إسرائيلي على مجمعها الدبلوماسي في دمشق في الأول من أبريل نيسان والذي أسفر عن مقتل سبعة من عناصر الحرس الثوري.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: إيلينا سيرفيتّا

هل يجب إبقاء السياسة بعيدة عن المسابقات الرياضية والمهرجانات الثقافية؟

يتم تسييس الفعاليات الثقافية والرياضية بشكل متزايد. فهل يشكّل ذلك مشكلة؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
23 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: برونو كاوفمان

كيف يمكن تعزيز تعليم الديمقراطية في المدارس؟

هل يجب أن يصبح التعليم السياسي مادة إلزامية في المدارس الثانوية؟ شارك.ي في النقاش.

شارك في الحوار
18 إعجاب
54 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
50 إعجاب
65 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية