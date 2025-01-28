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وكالة: وفد روسي يبدأ أول زيارة لسوريا منذ سقوط الأسد

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موسكو (رويترز) – ذكرت وكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء يوم الثلاثاء أن وفدا روسيا وصل إلى دمشق للمرة الأولى منذ الإطاحة بحليف موسكو الرئيس السوري بشار الأسد.

ويضم الوفد، الذي من المتوقع أن يجري محادثات مع الإدارة السورية الجديدة، ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسي وألكسندر لافرنتييف المبعوث الخاص للكرملين إلى سوريا.

وقال مصدران سوريان لرويترز في وقت سابق من يوم الثلاثاء إنه من المتوقع عقد محادثات بين الوفد والإدارة السورية في دمشق هذا الأسبوع.

ومنحت روسيا اللجوء للأسد بعد أن ساعدته عسكريا في مواجهة قوات المعارضة لسنوات.

وتأمل روسيا في الاحتفاظ بقاعدتيها في سوريا، وهما منشأة بحرية في طرطوس وقاعدة حميميم الجوية بالقرب من مدينة اللاذقية الساحلية.

والمنشأة في طرطوس هي المركز الوحيد لروسيا في البحر المتوسط ​​لأعمال الإصلاح والتجديد، واستخدمت موسكو سوريا كنقطة انطلاق لنقل القوات المتعاونة معها عسكريا من وإلى أفريقيا.

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