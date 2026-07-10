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وكالة: وفد قطري يزور إيران لترسيخ دور الوساطة

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10 يوليو تموز (رويترز) – أفادت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء بأن وفدا قطريا زار إيران اليوم الجمعة فيما يُعتقد أنها محاولة من الدوحة لترسيخ دورها في الوساطة بعد أحدث تصعيد في الأعمال القتالية في المنطقة.

وذكرت تسنيم أن الزيارة تأتي في أعقاب ما وصفتها بأنها اتهامات قطرية موجهة إلى إيران بشأن ما يقال إنها واقعة في مضيق هرمز والهجمات الأمريكية التي تلت ذلك على أهداف عسكرية ومدنية إيرانية.

وقال مصدر مطلع على الوضع لرويترز اليوم إن المفاوضين القطريين يجتمعون مع مسؤولين إيرانيين في محاولة لتهدئة التوتر وتهيئة الظروف لمفاوضات أشمل، مضيفا أن المحادثات تجري بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

(تغطية صحفية إيناس العشري – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)

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