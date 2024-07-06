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وكالة: ولي العهد السعودي حريص على تطوير العلاقات مع إيران بعد انتخاب بزشكيان

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القاهرة (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) يوم السبت أن العاهل السعودي وولي عهده قدما التهنئة لمسعود بزشكيان على انتخابه رئيسا لإيران.

ونقلت الوكالة عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله “أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح والمزيد من التقدم والرقي لبلدكم وشعبكم الشقيق مؤكدا حرصي على تطوير وتعميق العلاقات التي تجمع بلدينا وشعبينا وتخدم مصالحنا المشتركة”.

وفي مارس آذار 2023، وقعت إيران والسعودية اتفاقا تاريخيا بوساطة صينية لاستئناف العلاقات بعد سجالات بينهما في المنطقة لسنوات.

ومنذ ذلك الحين، يواصل مسؤولون من الجانبين المحادثات لتعزيز العلاقات.

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