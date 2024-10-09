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وكالة: ولي العهد السعودي يجتمع مع وزير خارجية إيران في الرياض

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القاهرة (رويترز) – قالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اجتمع يوم الأربعاء مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في الرياض وناقشا التطورات في المنطقة.

وتقاربت السعودية سياسيا مع طهران في السنوات القليلة الماضية، مما ساعد في تخفيف التوتر الإقليمي لكن العلاقات لا تزال صعبة.

وفي وقت سابق، قال مسؤول إيراني كبير إن عراقجي سيناقش القضايا الثنائية وجهود التوصل إلى وقف إطلاق نار في لبنان وغزة أثناء زيارته. وأضاف المسؤول أنه سيزور قطر أيضا لاحقا يوم الأربعاء.

ويترقب الشرق الأوسط رد إسرائيل على الضربة الصاروخية الإيرانية الأسبوع الماضي التي نفذتها طهران ردا على التصعيد الإسرائيلي ضد حزب الله المدعوم من إيران في لبنان في صراع يجري بالتوازي مع حرب غزة.

وقال مسؤول إيراني كبير إن طهران أبلغت دول الخليج في وقت سابق من هذا الأسبوع أنه سيكون “غير مقبول” إذا سمحت باستخدام مجالها الجوي أو قواعدها العسكرية ضد إيران وحذرت من أن أي خطوة من هذا القبيل ستؤدي إلى رد فعل.

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