وكالة : الحرس الثوري يشير لتعرض سفينتين إلى “حادث” بمضيق هرمز

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دبي 19 يوليو تموز (رويترز) – نقلت وكالة تسنيم للأبناء الإيرانية شبه الرسمية عن الحرس الثوري قوله اليوم الأحد إن سفينتين تعرضتا “لحادث” في أثناء محاولتهما عبور مضيق هرمز من “مسار غير آمن”، بينما تخلت سفينتان أخريان عن هذا المسار.

وأوضح الحرس أن السفن الأربع تجاهلت التحذيرات الإيرانية وتصرفت بدعم أمريكي.

وحذر الحرس في بيان له من أن “السفن التي تتأثر بتصريحات الأمريكيين وتسلك مسارات غير آمنة ستواجه حتما حوادث”.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)