وكالة أوروبية تحذر مشغلي الخدمات الجوية من المجال الجوي في الشرق الأوسط

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

برلين 28 فبراير شباط (رويترز) – أوصت وكالة سلامة الطيران الأوروبية اليوم السبت مشغلي الخدمات الجوية بتجنب الأنشطة على جميع مستويات الطيران والارتفاعات في نطاق التدخل العسكري الجاري في الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب بدء إسرائيل والولايات المتحدة ضربات على إيران.

وقالت الوكالة في مذكرة استشارية بشأن السلامة إن هناك مخاطر عالية على الطيران المدني في المنطقة، وإن المجال الجوي بأكمله في هذا النطاق معرض لمخاطر اتساع رقعة الضربات والأخطاء في تحديد الهوية والحسابات الخاطئة وفشل إجراءات الاعتراض.

(إعداد محمود سلامة للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)

