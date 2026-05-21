The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

وكالة الطاقة الدولية تحذر من دخول سوق النفط “منطقة حمراء” هذا الصيف

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

حذّر المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول الخميس، من أن سوق النفط قد تدخل “منطقة حمراء” مع نقص في الإمدادات في تموز/يوليو أو آب/أغسطس، في حال عدم التوصل إلى حل للنزاع في الشرق الأوسط.

وقال بيرول خلال كلمة ألقاها في فعالية نظّمها مركز تشاتام هاوس للأبحاث، أن “المشكلة تكمن في أن موسم السفر يبدأ في نهاية حزيران/يونيو ومطلع تموز/يوليو”، وأن “الطلب على النفط واستهلاكه يزدادان عموما”. 

وفي مواجهة هذا الوضع، أكد مدير وكالة الطاقة أن الأخيرة “مستعدة للتحرك” لضخ مزيد من احتياطيات النفط في الأسواق “إذا قررت الدول ذلك”. 

ولتهدئة الأسواق، أعلنت الدول الأعضاء الـ 32 في آذار/مارس، ضخ 426 مليون برميل، أي ما يزيد عن ثلث مخزوناتها الاستراتيجية، في قرار غير مسبوق. 

أدى تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز بسبب الحرب في الشرق الأوسط إلى خسارة أكثر من مليار برميل من صادرات النفط من الخليج، ما يمثل نقصا في السوق يُقدر بنحو 14 مليون برميل يوميا، بحسب وكالة الطاقة الدولية. 

وفي ظل هذه الظروف، ورغم الإفراج عن احتياطيات استراتيجية، حذّرت وكالة الطاقة الدولية في 13 أيار/مايو من التراجع “القياسي” لاحتياطيات النفط مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط. 

وبغياب حل سريع للنزاع، قد تواصل أسعار النفط ارتفاعها.

وقدّر المحلل في شركة “غلوبال ريسك مانجمنت” آرني لومان راسموسن أن لا يكون انخفاض الأسعار كبيرا “بالقدر الذي يأمله كثيرون” في حال إعادة فتح مضيق هرمز، لافتا إلى ضرورة إعادة ملء المخزونات وتحديات لوجستية يجب حلها.

نال/س ح/كام

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية