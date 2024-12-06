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وكالة الطاقة الذرية: إيران تكثف وتيرة تخصيب اليورانيوم لدرجة قريبة من صنع قنبلة

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فيينا (رويترز) – قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري قدمته إلى الدول الأعضاء يوم الجمعة واطلعت عليه رويترز إن إيران تضاعف وتيرة تخصيب اليورانيوم إلى درجة قريبة من صنع القنبلة النووية وخاصة في موقع فوردو.

وأضاف التقرير أن الوكالة التابعة للأمم المتحدة تأكدت يوم الخميس من أن إيران بدأت في ضخ غاز سداسي فلوريد اليورانيوم المخصب إلى 20 بالمئة بدلا من خمسة بالمئة السابقة في سلسلتين مترابطتين من أجهزة الطرد المركزي (آي.آر-6) في فوردو التي تخصب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، وهو ما يقرب من نحو 90 بالمئة اللازمة لصنع أسلحة.

وأظهر التقرير أن هذا يعني أن وتيرة تخصيب إيران لليورانيوم إلى 60 بالمئة ستزداد زيادة كبيرة، مشيرا إلى معدل إنتاج شهري يزيد على 34 كيلوجراما في فوردو وحدها.

وأظهر تقرير ربع سنوي للوكالة الشهر الماضي أن معدل إنتاج إيران الإجمالي عند هذا المستوى في موقعين بما في ذلك فوردو بلغ نحو ستة كيلوجرامات شهريا.

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