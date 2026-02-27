The Swiss voice in the world since 1935
وكالة الطاقة الذرية: إيران خزنت يورانيوم عالي التخصيب في موقع تحت الأرض

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

27 فبراير شباط (رويترز) – قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير سري أُرسل إلى الدول الأعضاء اليوم الجمعة واطلعت عليه رويترز إن بعضا من اليورانيوم الإيراني الأعلى تخصيبا، والقريب من الدرجة اللازمة لصنع الأسلحة، كان مُخزنا في منطقة تحت الأرض داخل المنشاة النووية في أصفهان.

وهذه هي المرة الأولى التي تُبلغ فيها الوكالة عن مكان تخزين يورانيوم مخصب بنسبة تصل إلى 60 بالمئة، وهي نسبة قريبة من مستوى 90 بالمئة المستخدم في صنع الأسلحة.

ويقول دبلوماسيون إن مدخل المنشأة تعرض للقصف في هجمات عسكرية أمريكية وإسرائيلية في يونيو حزيران، لكن المنشأة لم تتضرر إلى حد كبير على ما يبدو.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

