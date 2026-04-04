وكالة الطاقة الذرية: سقوط مقذوف قرب محطة بوشهر الإيرانية ومقتل شخص
4 أبريل نيسان (رويترز) – قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم السبت إنها تلقت تقارير من إيران تفيد بسقوط مقذوف بالقرب من محطة بوشهر النووية.
وذكرت الوكالة عبر منصة إكس أن أحد أفراد طاقم الحماية في الموقع قُتل بشظية مقذوف، وأن مبنى بالموقع تعرض لموجات ضغط وشظايا.
وأضافت الوكالة أنه “لم يتم الإبلاغ عن أي ارتفاع في مستويات الإشعاع”.
وذكرت وكالة تسنيم للأنباء في وقت سابق من اليوم السبت أن الواقعة لم تسبب ضررا في الأجزاء الرئيسية من المحطة، وأن الإنتاج لم يتأثر.
(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)