وكالة الطاقة الذرية: لم نرصد أي تأثير إشعاعي من الهجمات على إيران

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

فيينا 28 فبراير شباط (رويترز) – قالت وكالة الطاقة الذرية اليوم السبت إنها لم ترصد أي “تأثير إشعاعي” جراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران أو الرد الإيراني في دول أخرى بالمنطقة، لكنها لم توضح ما إذا كانت مواقع نووية إيرانية قد استهدفت.

وذكرت الوكالة في بيان أنها “تراقب عن كثب التطورات في الشرق الأوسط، وتحث على ضبط النفس لتجنب أي مخاطر تتعلق بالسلامة النووية على سكان المنطقة. ونحن على اتصال دائم مع دول المنطقة، ولم يرصد حتى الآن أي دليل على وجود أي تأثير إشعاعي”.

(إعداد شيرين عبد العزيز للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)

