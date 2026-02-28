وكالة الطاقة الذرية: لم نرصد أي تأثير إشعاعي من الهجمات على إيران

فيينا 28 فبراير شباط (رويترز) – قالت وكالة الطاقة الذرية اليوم السبت إنها لم ترصد أي “تأثير إشعاعي” جراء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران أو الرد الإيراني في دول أخرى بالمنطقة، لكنها لم توضح ما إذا كانت مواقع نووية إيرانية قد استهدفت.

وذكرت الوكالة في بيان أنها “تراقب عن كثب التطورات في الشرق الأوسط، وتحث على ضبط النفس لتجنب أي مخاطر تتعلق بالسلامة النووية على سكان المنطقة. ونحن على اتصال دائم مع دول المنطقة، ولم يرصد حتى الآن أي دليل على وجود أي تأثير إشعاعي”.

