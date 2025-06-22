وكالة الطاقة الذرية: مداخل الأنفاق بموقع أصفهان الإيراني تضررت في قصف أمريكي

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فيينا (رويترز) – قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان يوم الأحد إن المداخل المؤدية إلى أنفاق تُستخدم لتخزين جزء من مخزون اليورانيوم الإيراني في مجمع أصفهان النووي مترامي الأطراف تضررت في غارات عسكرية نفذتها الولايات المتحدة أمس السبت.

وأضافت الوكالة “تأكدنا من تضرر مداخل أنفاق تحت الأرض في الموقع”.

وكان مسؤولون قالوا قبل هجوم إسرائيل على إيران في 13 يونيو حزيران إن معظم اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب كان مخزنا تحت الأرض في أصفهان.

وفي بيان لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقب صدور بيان الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بدا أن المدير العام للوكالة رافائيل جروسي يؤكد أن الأنفاق التي قُصفت كانت جزءا من المنطقة المُستخدمة لتخزين المواد المُخصبة.

وقال “تعرضت مداخل الأنفاق المُستخدمة لتخزين المواد المُخصّبة للقصف على ما يبدو”، في إشارة إلى أصفهان.

وأكد مسؤولون إيرانيون أنه سيتم اتخاذ تدابير لحماية المواد النووية لإيران دون إبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقال جروسي إن بإمكان إيران القيام بذلك بطريقة تحترم ما يُعرف بالتزاماتها في إطار اتفاق الضمانات بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي.

وأضاف جروسي لمجلس الأمن “يمكن لإيران اتخاذ أي تدابير خاصة لحماية موادها ومعداتها النووية وفقا لالتزاماتها بالضمانات والوكالة. هذا أمر ممكن”.