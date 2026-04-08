The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديمقراطية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
الديمقراطية السويسرية
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

وكالة الطاقة الذرية: مستعدون لدعم جهود السلام بين أمريكا وإيران

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

فيينا 8 أبريل نيسان (رويترز) – رحب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي اليوم الأربعاء بوقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه خلال الليل بين الولايات المتحدة وإيران، وعبر عن استعداد الوكالة لدعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل دائم للقضايا الرئيسية بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني.

وقالت الوكالة في بيان “يرحب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية جروسي… بالعودة إلى الدبلوماسية بهدف التفاوض على تسوية بشأن القضايا الرئيسية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني… والوكالة الدولية للطاقة الذرية على أتم الاستعداد لدعم هذه الجهود من خلال دورها الذي لا غنى عنه فيما يتعلق بالضمانات والتحقق”.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

