وكالة الطاقة الذرية: مستعدون لدعم جهود السلام بين أمريكا وإيران

فيينا 8 أبريل نيسان (رويترز) – رحب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي اليوم الأربعاء بوقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه خلال الليل بين الولايات المتحدة وإيران، وعبر عن استعداد الوكالة لدعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل دائم للقضايا الرئيسية بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني.

وقالت الوكالة في بيان “يرحب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية جروسي… بالعودة إلى الدبلوماسية بهدف التفاوض على تسوية بشأن القضايا الرئيسية، بما في ذلك البرنامج النووي الإيراني… والوكالة الدولية للطاقة الذرية على أتم الاستعداد لدعم هذه الجهود من خلال دورها الذي لا غنى عنه فيما يتعلق بالضمانات والتحقق”.

(إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )