وكالة الطاقة الذرية: مستويات إشعاع طبيعية بعد حريق في محطة براكة النووية بالإمارات

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

17 مايو أيار (رويترز) – قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأحد إن الإمارات أبلغتها بأن مستويات الإشعاع في محطة براكة للطاقة النووية لا تزال ضمن المعدل الطبيعي، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات بعد هجوم بطائرة مسيرة تسبب في حريق.

وأضافت الوكالة “نتابع الوضع عن كثب وعلى اتصال مستمر مع سلطات دولة الإمارات ومستعدون لتقديم المساعدة إذا لزم الأمر”.

وذكر البيان الإماراتي عن الواقعة “‏تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة، ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة”.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

