وكالة الطاقة الذرية: مستويات إشعاع طبيعية بعد حريق قرب محطة نووية بالإمارات

17 مايو أيار (رويترز) – قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأحد إن الإمارات أبلغتها بأن مستويات الإشعاع في محطة براكة للطاقة النووية لا تزال ضمن المعدل الطبيعي، وذلك بعد قول سلطات إمارة أبوظبي إنها تعاملت مع حريق اندلع في مولد كهربائي خارج المحيط الداخلي للمحطة الواقعة في منطقة الظفرة ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة.

وأضافت الوكالة “نتابع الوضع عن كثب وعلى اتصال مستمر مع سلطات دولة الإمارات ومستعدون لتقديم المساعدة إذا لزم الأمر”.

قال مكتب أبوظبي الإعلامي اليوم الأحد إأن الحريق لم يسفر عن تسجيل أي إصابات أو تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية، مضيفا أنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وتابع المكتب أن الهيئة الاتحادية للرقابة النووية أكدت أن الحريق “لم يؤثر على سلامة المحطة أو جاهزية أنظمتها الأساسية وأن جميع المحطات تعمل كالمعتاد”.

ولم يشر البيان إلى كيفية حدوث الهجوم بالطائرة المسيرة

وتعرضت الإمارات لهجمات متكررة بالصواريخ والطائرات المسيّرة منذ بداية الحرب الإسرائيلية-الأمريكية على إيران.

وأعربت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان صادر يوم الجمعة عن “رفض دولة الإمارات القاطع لادعاءات الجانب الإيراني، ولمحاولات تبرير الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت دولة الإمارات ودول شقيقة وصديقة في المنطقة”.

وأضافت “دولة الإمارات تحتفظ بكامل حقوقها السيادية والقانونية والدبلوماسية والعسكرية في مواجهة أي تهديد أو ادعاء أو عمل عدائي”.

(تغطية صحفية تالا رمضان – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )