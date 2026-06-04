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وكالة الطاقة الذرية تدعو إيران إلى السماح باستئناف عمليات التفتيش

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فيينا 4 يونيو حزيران (رويترز) – أرسلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة تقريرا إلى الدول الأعضاء اليوم الخميس كررت فيه دعواتها لإيران بإبلاغ الوكالة على وجه السرعة بمصير اليورانيوم المخصب لديها منذ قصف مواقعها النووية قبل عام، والسماح باستئناف عمليات التفتيش بالكامل.

وقال التقرير السري الذي اطلعت عليه رويترز “شدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لإيران على أن التنفيذ الفعال لاتفاق الضمانات بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية أمر لا غنى عنه وملح… وأن تنفيذه لا يمكن أن تعلقه إيران تحت أي ظرف من الظروف”.

(إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

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