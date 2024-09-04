وكالة الطقس الأممية تطالب بتحرّك عالمي بعد تسجيل درجات حرارة قياسية

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أكدت رئيسة الوكالة الأممية المعنية بالطقس والمناخ الأربعاء أن ارتفاع درجات الحرارة يجب أن يؤدي إلى إطلاق “تنبيه أحمر” على مستوى العالم، بعدما حطّمت مؤشرات الحرارة العالمية جميع الأرقام القياسية في آب/اغسطس.

وأظهرت بيانات أولية من مرصد ” كوبرنيكوس” الأوروبي المتخصص في دراسات تغير المناخ اطلعت عليها فرانس برس بأن معدلات درجات الحرارة بلغت مستويات قياسية في آب/اغسطس للعام الثاني على التوالي.

وشهدت أستراليا واليابان وأجزاء من الصين والنروج شهر آب/اغسطس الأكثر حرا منذ بدأ تسجيل البيانات، بحسب هيئات أرصاد جوية.

وقالت الأمينة العامة للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية سيليستى ساولو “من الواضح أن درجات الحرارة ترتفع.. إلى أعلى مما نرغب به”.

وأضافت أن ذلك يحدث “لأن التحرّك (العالمي) غير كاف”.

وبينما لم يعرف بعد المعدل الدقيق لدرجات الحرارة العالمية لشهر آب/اغسطس 2024، خلصت “خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ” إلى أنها ستكون أعلى من مستوى 16,82 درجة مئوية القياسي المسجّل في آب/اغسطس العام الماضي.

وقالت ساولو خلال منتدى إقليمي في سنغافورة لهيئات الأرصاد المحلية إنه “يتم على الدوام تجاوز العتبات”.

ودعت إلى تحسين مراقبة ودعم هيئات الأرصاد الجوية، مضيفة “نحتاج إلى مزيد من الموارد”.

يأتي المنتدى بعد أيام على إصدار المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تقييمها الأخير لتداعيات تغير المناخ في آسيا والهادئ، محذرة من أن ارتفاع منسوب البحار في العديد من المناطق بات أعلى من المعدل.

وأفادت “خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ” بأن الحرارة القياسية المسجلة في آب/اغسطس هي استكمال لـ15 شهرا متتاليا سجّلت درجات حرارة قياسية مرة تلو الأخرى.

وأعلن منتدى المناخ أيضا بأن سنغافورة ستصبح مركزا إقليميا لمراقبة التلوث الناجم عن حرائق النباتات والدخان.

وأفاد مسؤولون بأن المنشأة، وهي واحدة من مركزين فقط من هذا النوع في العالم، ستقدّم معلومات أفضل بشأن الحرائق وتوقعات التلوّث، لسد ثغرة في البيانات في المنطقة.

مبا/لين/نور