وكالة الفضاء الأوروبية تطلب من “تيليس ألينيا سبايس” تصنيع ستة أقمار اصطناعية رادارية

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ستصنّع شركة “تيليس ألينيا سبايس” ستة أقمار اصطناعية رادارية إضافية للكوكبة الإيطالية المستقبلية لرصد الأرض “إيريديه”، لقاء نحو 107 ملايين يورو (116 مليون دولار)، على ما أعلن المشروع المشترك بين “تيليس” الفرنسية و”ليوناردو” الإيطالية الأربعاء.

وبموجب هذا العقد الجديد، ستصنّع الشركة في المجموع 13 قمرا اصطناعيا لكوكبة “إيريديه”: 12 قمرا اصطناعيا صغيرا بزنة 170 كيلوغراما ومزوّدة برادار ذي فتحة تركيبية (SAR) وقمر اصطناعي واحد مزوّد بتكنولوجيا بصرية.

كوكبة إيريديه هو برنامج ممول بما يصل إلى 1,1 مليار يورو، معظمها من خلال خطة التعافي والمرونة الوطنية الإيطالية (PNRR)، وتديره وكالة الفضاء الأوروبية لصالح وكالة الفضاء الإيطالية (ASI)، ومن المقرر أن يتم تشغيله عام 2026.

وهذا البرنامج مخصص لمراقبة الهيدرولوجيا والسواحل وحرائق الغابات وجودة الهواء والأحوال الجوية لصالح المؤسسات العامة الإيطالية.

وبلغت قيمة العقد الذي أبرمته وكالة الفضاء الأوروبية في آذار/مارس 2023 وينص على دفعة أولى مؤلفة من ستة أقمار اصطناعية صغيرة، 112 مليون يورو (121,5 مليون دولار)، في حين وصلت قيمة الاتفاق الرامي إلى تصنيع قمر المراقبة البصرية 75 مليون يورو (81,4 مليون دولار).

ونقل عن جامبييرو دي باولو، نائب الرئيس الأول لأنشطة المراقبة والاستكشاف والملاحة في الشركة، قوله “أود أن أشكر وكالتي الفضاء الأوروبية والإيطالية على ثقتهما المتجددة في مهارات شركة تيليس ألينيا سبايس وخبراتها”.

لام/رك/جك