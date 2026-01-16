وكالة سلامة الطيران الأوروبية توصي بتجنب المجال الجوي الإيراني

16 يناير كانون الثاني (رويترز) – حثت وكالة سلامة الطيران بالاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة شركات الطيران الأوروبية على تجنب المجال الجوي الإيراني، وسط تصاعد التوتر بسبب حملة طهران على الاحتجاجات وتهديدات الولايات المتحدة بالتدخل.

وقالت الوكالة “وجود مجموعة كبيرة من الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي واحتمال استخدامها، بالإضافة إلى ردود فعل غير متوقعة من الدولة… كل ذلك يشكل خطورة كبيرة على الرحلات المدنية التي تعمل على جميع الارتفاعات ومستويات الطيران”.

واندلعت الاحتجاجات في 28 ديسمبر كانون الأول بسبب مصاعب اقتصادية وتحولت إلى مظاهرات واسعة النطاق تطالب بإنهاء حكم رجال الدين، وبلغت ذروتها بأعمال عنف جماعي مطلع الأسبوع.

وقال سكان اليوم الجمعة إن الحملة الأمنية نجحت إلى حد كبير على ما يبدو في احتواء الاحتجاجات في الوقت الراهن، فيما نشرت وسائل إعلام رسمية تقارير عن مزيد من الاعتقالات في ظل تهديدات أمريكية بالتدخل إذا استمر سقوط قتلى.

وحذرت الوكالة من زيادة مخاطر استهداف الطائرات في المجال الجوي الإيراني عن طريق الخطأ في ظل استمرار التوتر واحتمال شن الولايات المتحدة عملا عسكريا، وهو ما وضع قوات الدفاع الجوي الإيرانية في حالة تأهب قصوى.

وأعادت إيران فتح مجالها الجوي يوم الأربعاء بعد إغلاق استمر قرابة خمس ساعات، وسط مخاوف من عمل عسكري محتمل دفع شركات طيران إلى إلغاء بعض الرحلات أو تغيير مساراتها أو تأخيرها.

وأظهرت بيانات مواقع تتبع الرحلات أن شركات طيران أوروبية من بينها ويز إير ولوفتهانزا والخطوط الجوية البريطانية تجنبت الطيران فوق إيران والعراق أمس الخميس رغم إعادة فتح المجال الجوي.

وفي يناير كانون الثاني 2020، أسقط صاروخ سطح-جو إيراني طائرة ركاب أوكرانية، ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا.

وأرجعت السلطات الإيرانية لاحقا الحادث إلى خطأ بشري، في ظل توترات عسكرية بين إيران والولايات المتحدة.

