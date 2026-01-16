The Swiss voice in the world since 1935
وكالة سلامة الطيران بالاتحاد الأوروبي توصي بتجنب المجال الجوي الإيراني

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

16 يناير كانون الثاني (رويترز) – حثت وكالة سلامة الطيران بالاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الجمعة شركات الطيران الأعضاء في التكتل على تجنب التحليق في المجال الجوي الإيراني.

وقالت الوكالة في نشرة حول مناطق النزاع المحتملة “وجود مجموعة كبيرة من الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي واحتمال استخدامها، بالإضافة إلى ردود فعل غير متوقعة من الدولة… يشكل خطورة كبيرة على الرحلات المدنية التي تعمل على جميع الارتفاعات ومستويات الطيران”.

وأضاف البيان أن التوتر المستمر واحتمالية قيام الولايات المتحدة بعمل عسكري، الأمر الذي وضع قوات الدفاع الجوي الإيرانية في حالة تأهب قصوى، يزيد من احتمالية وقوع أخطاء في تحديد الهوية داخل المجال الجوي الإيراني.

(إعداد عبدالحميد مكاوي للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

