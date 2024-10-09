وكالة سلامة الطيران تصدر تحذيرا جديدا بشأن المخاطر في المجال الجوي الإسرائيلي
باريس (رويترز) – حذرت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي شركات الطيران يوم الأربعاء طالبة منها ضرورة اتباع إجراءات صارمة للمراقبة وتقييم المخاطر لكل رحلة في المجال الجوي الإسرائيلي.
وقالت الوكالة “قامت المفوضية الأوروبية ووكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي بتحديث نشرة معلومات مناطق الصراع فيما يخص إسرائيل الصادرة في 28 سبتمبر. وتوصي نشرة معلومات مناطق الصراع المعدلة شركات الطيران بتنفيذ عملية مراقبة صارمة وتقييم مخاطر لكل رحلة عند العمل داخل المجال الجوي لإسرائيل”.
وأضافت “التوصية سارية حتى 31 أكتوبر ويمكن مراجعتها قبل ذلك وتعديلها أو إلغاؤها وفقا لمراجعة التقييم”.