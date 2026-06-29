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وكالة عن مسؤول إيراني: لا اجتماعات مقررة لفريق العمل الفني هذا الأسبوع

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29 يونيو حزيران (رويترز) – قال كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني اليوم الاثنين إنه ليست هناك اجتماعات مقررة لفريق العمل الفني هذا الأسبوع بموجب مذكرة التفاهم بين بلاده والولايات المتحدة، وذلك وفقا لما نقلته عنه وكالة تسنيم للأنباء.

وقال مصدر مطلع في وقت سابق لرويترز إن الفرق الفنية الإيرانية الأمريكية المكلفة بالعمل على تنفيذ مذكرة التفاهم ستعقد اجتماعا في الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف غريب آبادي أن المشاورات بين إيران وقطر بشأن الالتزامات الأمريكية مستمرة كما هو مخطط لها لكن محادثات مجموعة العمل الفنية في الدوحة لم تتأكد.

(تغطية صحفية إيمان أبو حصيرة – إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية