وكالة عن مصدر: إيران تسعى للإفراج عن 24 مليار دولار في الاتفاق المحتمل مع أمريكا

دبي 26 مايو أيار (رويترز) – نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني اليوم الثلاثاء أنه يتعين الإفراج عن نحو 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة بموجب مذكرة تفاهم يجري التفاوض بشأنها مع الولايات المتحدة.

وقالت الوكالة إن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف سافر إلى قطر للتوصل إلى توافق بشأن آلية لتنفيذ هذا المطلب.

(تغطية صحفية جنى شقير والولي الولي – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)