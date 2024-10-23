وكالة عن مصدر دبلوماسي: قيادي كبير بحماس يصل إلى روسيا

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موسكو (رويترز) – نقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية الرسمية يوم الأربعاء عن مصدر دبلوماسي القول إن موسى أبو مرزوق القيادي الكبير بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وصل إلى موسكو.

وأضافت الوكالة أن أبو مرزوق يعتزم عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين روس، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ولدى روسيا علاقات مع كل الأطراف الرئيسية فيما يحدث حاليا في الشرق الأوسط وهي إسرائيل وإيران ولبنان والسلطة الفلسطينية وحركة حماس.

وألقت موسكو مرارا بمسؤولية الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط على إخفاق الجهود الدبلوماسية الأمريكية ودعت إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس مع استئناف المحادثات الرامية إلى إيجاد تسوية سلمية.