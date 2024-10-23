مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

وكالة عن مصدر دبلوماسي: قيادي كبير بحماس يصل إلى روسيا

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

موسكو (رويترز) – نقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية الرسمية يوم الأربعاء عن مصدر دبلوماسي القول إن موسى أبو مرزوق القيادي الكبير بحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وصل إلى موسكو.

وأضافت الوكالة أن أبو مرزوق يعتزم عقد سلسلة من الاجتماعات مع مسؤولين روس، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ولدى روسيا علاقات مع كل الأطراف الرئيسية فيما يحدث حاليا في الشرق الأوسط وهي إسرائيل وإيران ولبنان والسلطة الفلسطينية وحركة حماس.

وألقت موسكو مرارا بمسؤولية الأزمة الراهنة في الشرق الأوسط على إخفاق الجهود الدبلوماسية الأمريكية ودعت إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس مع استئناف المحادثات الرامية إلى إيجاد تسوية سلمية.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
267 إعجاب
168 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
86 إعجاب
65 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سايمون برادلي

هل تتجنّب.ين الأخبار؟ ولماذا؟

هل أنت مهتم.ة جدًا بالأخبار، أم تحاول.ين تجنّبها؟ لماذا تعتقد.ين أن الاهتمام العام بالأخبار في تراجع؟ شارك.ي رأيك في الموضوع.

شارك في الحوار
56 إعجاب
77 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية