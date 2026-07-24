وكالة فارس: مقتل اثنين من طاقم ناقلة بخليج عُمان في هجوم أمريكي

reuters_tickers

المشاركة

1دقيقة

24 يوليو تموز (رويترز) – ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم الجمعة، نقلا عن مصدر مطلع لم تذكره بالاسم، أن ضربة صاروخية أمريكية استهدفت ناقلة غاز بترول مسال في خليج عُمان مما تسبب في مقتل اثنين من أفراد طاقمها وإلحاق أضرار بغرفة محركاتها، ما أدى إلى تعطلها.

وأضافت الوكالة أن الولايات المتحدة تعتقد أن الناقلة كانت تحمل غازا إيرانيا.

ولم يرد الجيش الأمريكي بعد على طلب للتعليق.

(تغطية صحفية إيناس العشري – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)