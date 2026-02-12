The Swiss voice in the world since 1935
وكالة لسلامة الطيران توصي الشركات الأوروبية بتجنب المجال الإيراني حتى 31 مارس

12 فبراير شباط (رويترز) – أوصت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس شركات الطيران في دول الاتحاد بتجنب المجال الجوي الإيراني حتى 31 مارس آذار، ممددة بذلك تحذيرا سابقا.

وقالت الوكالة في بيان “التواجد والاستخدام المحتمل لمجموعة واسعة من الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي، بالإضافة إلى ردود الفعل غير المتوقعة… يشكل خطرا كبيرا على الرحلات المدنية التي تحلق على جميع الارتفاعات ومستويات الطيران”.

تخشى قوى عالمية ودول بالمنطقة من أن يؤدي انهيار المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة إلى اندلاع صراع قد يمتد إلى بقية دول المنطقة المنتجة للنفط.

وتتوعد إيران برد قاس على أي ضربة تتعرض لها وحذرت دول مجاورة لها تستضيف قواعد أمريكية من أنها قد تكون في مرمى النيران إذا شاركت في أي هجوم تشنه الولايات المتحدة عليها.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )

