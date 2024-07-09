مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

وكالة موديز تخفض تصنيف ديون كينيا في فئة السندات عالية المخاطر

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

قالت وكالة موديز إنها خفضت تصنيف ديون كينيا بشكل أكبر إلى مستوى أدنى في فئة السندات عالية المخاطر، وحذّرت من أن التوقعات بالنسبة للبلاد لا تزال سلبية.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن ألغى الرئيس وليام روتو الشهر الماضي مشروع قانون مالي مثير للجدل يهدف إلى زيادة عائدات الضرائب، في مواجهة احتجاجات واسعة النطاق من قبل الشباب الكينيين من “الجيل زد”.

 وأشارت وكالة موديز للتصنيف الائتماني ومقرها الولايات المتحدة في بيان الاثنين إنها خفضت تصنيف ديون الحكومة الكينية إلى Caa1 من  B3، وهي خطوة من المرجح أن تزيد تكاليف الاقتراض للحكومة التي تعاني من أزمة مالية.

 وقالت الوكالة “إن خفض تصنيف كينيا يعكس تقلّصاً كبيراً في القدرة على تنفيذ تقشف مالي قائم على أساس الإيرادات، والذي من شأنه تحسين القدرة على تحمل الديون ووضعها في مسار تنازلي”.

وأضافت “إن قرار الحكومة بعدم المضي قدما بالزيادات الضريبية المخطط لها، والاعتماد عوضاً عن ذلك على خفض الإنفاق للحد من العجز المالي، يمثّل تحولاً كبيراً في سياستها، مع آثار ملموسة على المسار المالي واحتياجات التمويل في كينيا”.

 وأعلن الرئيس الكيني وليام روتو في 26 حزيران/يونيو عزمه سحب مشروع للميزانية نص على فرض ضرائب جديدة، غداة أعمال عنف اقتحم خلالها المتظاهرون البرلمان وأطلقت الشرطة الرصاص الحي على الحشود. 

وقال الجمعة إن “على الحكومة اقتراض المزيد وخفض الانفاق بشكل أكبر للتعويض عن نقص عائدات الضرائب”.

 ويبلغ الدين العام حوالى 10 تريليون شيلينغ أي حوالى 70 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

تكس/رل/مون/غد

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: أمل المكي

كيف يتعامل بلدك مع إعادة القطع الأثرية المنهوبة؟

أعادت سويسرا مؤخراً ثلاث قطع أثرية مهمّة من بلاد ما بين النهرين، كان قد تمّ استيرادها من العراق بطريقة غير مشروعة. ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من القطع المسروقة في بلد جبال الألب.

شارك في الحوار
6 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: برونو كاوفمان

كيف يمكن تعزيز تعليم الديمقراطية في المدارس؟

هل يجب أن يصبح التعليم السياسي مادة إلزامية في المدارس الثانوية؟ شارك.ي في النقاش.

شارك في الحوار
14 إعجاب
46 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: يينغ زانغ

ما هي التدابير التي تم اتخاذها لمنع الفيضانات في بلدك؟

هل سبق لك أن واجهت فيضاناً؟ هل شهدت زيادة كبيرة في الفيضانات في المكان الذي تعيش فيه؟ ما هي التدابير التي تم اتخاذها في بلدك لمنع الفيضانات المتكررة؟ هل هذه التدابير فعالة؟

شارك في الحوار
6 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية