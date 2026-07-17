وكالة نقلا عن الحرس الثوري: استهداف مركز قيادة أمريكي في سوريا

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17 يوليو تموز (رويترز) – نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن الحرس الثوري الإيراني قوله إنه هاجم مركز قيادة أمريكيا للعمليات الخاصة في التنف بسوريا، ردا على مقتل جنود إيرانيين في إيرانشهر.

ولم تتمكن وكالة رويترز من التحقق من صحة التقرير بشكل مستقل.

وقال الحرس الثوري أيضا إن إيران تحتفظ بالسيطرة الكاملة على مضيق هرمز، وإنه لن يتم تصدير أي نفط أو غاز عبر الممر المائي ما دامت الهجمات الأمريكية مستمرة.

(تغطية صحفية جنى شقير – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية)