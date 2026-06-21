وكالة نقلا عن مصدر عسكري: مضيق هرمز لا يزال مغلقا

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دبي 21 يونيو حزيران (رويترز) – نقلت وكالة فارس للأنباء عن مصدر عسكري إيراني القول اليوم الأحد إن مضيق هرمز لا يزال مغلقا، وإن البحرية التابعة للحرس الثوري لم تُصدر أي تصريح لمرور أي سفن عبر المضيق، وذلك حتى إشعار آخر.

وكانت الولايات المتحدة وإيران قد اتفقتا على وقف إطلاق نار لمدة 60 يوما تمهيدا لمفاوضات لإنهاء الحرب، إلا أن الحرس الثوري الإيراني أعلن أمس السبت إغلاق مضيق هرمز ردا على ضربات إسرائيلية في لبنان، ومع ذلك أكد الجيش الأمريكي استمرار حركة السفن التجارية.

(تغطية صحفية تالا رمضان – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير دعاء محمد)