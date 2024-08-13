مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

وكالتان بحريتان تبلغان عن واقعة جنوب غربي الحديدة اليمنية

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

القاهرة (رويترز) – قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية يوم الثلاثاء إن قبطان سفينة أبلغ عن وقوع انفجار على مسافة منها على بعد 63 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة باليمن.

وأفادت شركة أمبري للأمن البحري البريطانية أيضا بوقوع حادثة إذ رصدت سفينة تجارية انفجارين “قريبين للغاية” على بعد 63 ميلا بحريا جنوب غربي الحديدة.

وقالت كل من أمبري وهيئة عمليات التجارة البحرية في مذكرتين إن السفينة وطاقمها بخير وفي الطريق إلى الميناء التالي.

ويشن الحوثيون هجمات على الملاحة الدولية بالقرب من اليمن منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي تضامنا مع الفلسطينيين في حرب غزة.

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ردا على هجمات الحوثيين التي تسببت في اضطراب التجارة العالمية إذ أجبرت شركات الشحن على تحويل مسار السفن بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس والإبحار عبر الطريق الأطول حول الطرف الجنوبي لأفريقيا.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

ما هي التدابير التي ينبغي اتّخاذها للحفاظ على التنوّع البيولوجي في بلدك؟

مبادرة التنوع البيولوجي: متطرّفة للغاية بالنسبة للجهات المعارضة لها، ضرورية بالنسبة للجهات المؤيدة.

شارك في الحوار
6 إعجاب
6 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: برونو كاوفمان

كيف يمكن تعزيز تعليم الديمقراطية في المدارس؟

هل يجب أن يصبح التعليم السياسي مادة إلزامية في المدارس الثانوية؟ شارك.ي في النقاش.

شارك في الحوار
16 إعجاب
50 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: إيلينا سيرفيتّا

هل يجب إبقاء السياسة بعيدة عن المسابقات الرياضية والمهرجانات الثقافية؟

يتم تسييس الفعاليات الثقافية والرياضية بشكل متزايد. فهل يشكّل ذلك مشكلة؟

شارك في الحوار
23 إعجاب
21 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية