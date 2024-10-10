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وكالتا أمن بحري: تعرض ناقلة ترفع علم ليبيريا للاستهداف قبالة اليمن

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القاهرة (رويترز) – قالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري يوم الخميس إن ناقلة ترفع علم ليبيريا أصيبت بمقذوف مجهول في البحر الأحمر على بعد 73 ميلا بحريا جنوب غربي ميناء الحديدة اليمني.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بشكل منفصل إنها تلقت تقريرا عن واقعة بالمنطقة ذاتها، مضيفة أن السلطات تجري تحقيقا.

وقالت أمبري إن ناقلة المواد الكيميائية والمنتجات كانت في طريقها من جدة بالسعودية إلى مسقط بسلطنة عمان عندما أصيبت على جانبها الأيمن.

وذكرت أمبري أن المقذوف تسبب في أضرار طفيفة.

وأضافت أنه بعد حوالي أربع ساعات، انفجر مقذوفان إضافيان على بعد 0.27 ميل بحري من جانب السفينة الأيسر.

وقالت أمبري إن تقديراتها تشير إلى أن السفينة “ترتبط بشكل وثيق بمواصفات الأهداف التي حددها الحوثيون”.

ونفذ الحوثيون من ​​اليمن ما يقرب من 100 هجوم على سفن عابرة للبحر الأحمر منذ نوفمبر تشرين الثاني ويقولون إن عملياتهم تهدف إلى إسناد الفلسطينيين في غزة في حربهم المستمرة مع إسرائيل منذ عام. وتسببت هجماتهم في إغراق سفينتين والاستيلاء على أخرى ومقتل ما لا يقل عن أربعة بحارة.

وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيانها أن ربان الناقلة أبلغ عن إصابتها بأربعة مقذوفات وأنها تعرضت لأضرار لكن لم يتم رصد أي حريق أو خسائر بشرية.

وجاء في البيان أن التقارير تشير إلى أن أفراد الطاقم بخير وأن السفينة تواصل الإبحار إلى ميناء الرسو التالي.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية