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ولي العهد السعودي والرئيس الإيراني يشيدان بـ”تطور العلاقات الثنائية” خلال أول اتصال هاتفي

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هنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الأربعاء الرئيس الإيراني الجديد مسعود بيزشكيان بفوزه في الانتخابات خلال أول اتصال هاتفي بين الزعيمين اللذين أشادا بـ”تطور العلاقات الثنائية” بعد نحو عام ونصف من استعادة العلاقات بين القوتين الإقليميتين.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنّ الأمير محمد الحاكم الفعلي للمملكة أجرى “اتصالاً هاتفياً بفخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان، هنأه فيه بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وأضافت أنّ الزعيمين أشادا “بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور على عدد من الأصعدة”، وأكّدا “أهمية مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات”.

وفي آذار/مارس 2023 استأنفت السعودية وإيران علاقاتهما الدبلوماسية بموجب اتفاق مفاجئ رعته الصين، بعد قطيعة دامت سبع سنوات إثر مهاجمة البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران على خلفية إعدام رجل الدين السعودي نمر النمر في 2016.

ومذاك، تظهر علامات تقارب بين القوتين الإقليميتين رغم دعم كلّ منهما معسكرات مختلفة في عدة نزاعات أبرزها في سوريا واليمن.

فتبادل البلدان السفراء وزيارات وزراء الخارجية، قبل أنّ يقوم الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي بأول زيارة لرئيس إيراني إلى المملكة منذ أكثر من 20 عاما لحضور قمة عربية إسلامية مشتركة لمناقشة الحرب في غزة في تشرين الثاني/نوفمبر الفائت.

هت/أم/غد

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