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ولي العهد السعودي والرئيس الروسي يبحثان اتفاقات أوبك+ وأزمة أوكرانيا

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موسكو/الرياض (رويترز) – قال الكرملين في وقت متأخر من مساء يوم الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتفقا في اتصال هاتفي على أهمية الوفاء بالتزاماتهما بموجب اتفاقات أوبك+ كما ناقشا الخطوات الرامية إلى إحلال السلام في أوكرانيا.

وأضاف الكرملين في بيان صدر بعد الاتصال أن الزعيمان أعادا التأكيد على الوفاء بالتزامات اتفاقات أوبك+ وأن بوتين شكر ولي العهد السعودي على جهود الوساطة التي بذلتها المملكة التي استضافت مفاوضات بين دبلوماسيين روس وأمريكيين في فبراير شباط.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية في وقت مبكر يوم الجمعة أن ولي العهد أبلغ الرئيس الروسي بأن المملكة لا تزال ملتزمة بتسهيل الحوار ودعم الحل السياسي للأزمة الأوكرانية.

وأضافت الوكالة أن الاتصال استعرض أيضا “مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تطويرها”.

واستضافت المملكة في الآونة الأخيرة اجتماعات منفصلة بين مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين.

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