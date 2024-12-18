ولي العهد السعودي ورئيس الوزراء العراقي يبحثان التطورات في سوريا والمنطقة

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دبي (رويترز) – قال مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان يوم الأربعاء إن السوداني التقى مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مدينة العلا وبحثا التطورات في سوريا والمنطقة.

وجاء في البيان أن الأمير ورئيس الوزراء بحثا آخر المستجدات في المنطقة، ومن بينها الأحداث في سوريا والأوضاع “المأساوية” في غزة ووقف إطلاق النار في لبنان.

وأضاف “أكد السيد رئيس مجلس الوزراء حرص العراق على وحدة الأراضي السورية وعدم التدخل في الشأن الداخلي السوري، واحترام الإرادة الحرّة للسوريين”.