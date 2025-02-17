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ولي العهد السعودي ووزير خارجية أمريكا يبحثان التطورات الإقليمية والعالمية

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القاهرة (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بحث مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في الرياض يوم الاثنين التطورات الإقليمية والعالمية وجهود تحقيق الأمن والاستقرار.

ووصل روبيو إلى السعودية في وقت سابق من يوم الاثنين قادما من إسرائيل حيث بدأ أول جولة له بالشرق الأوسط منذ توليه منصبه.

وتأتي زيارة روبيو قبل اجتماع مرتقب بين مسؤولين أمريكيين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والذي من المقرر أن يركز على إنهاء الحرب في أوكرانيا واستعادة العلاقات الروسية الأمريكية.

لكن وكالة الأنباء السعودية لم تذكر أي نقاش بشأن أوكرانيا.

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