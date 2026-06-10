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ولي العهد السعودي يأمر باستئناف الصادرات اللبنانية للمملكة

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10 يونيو حزيران (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر اليوم الأربعاء باستئناف الصادرات اللبنانية إلى المملكة في ضوء “الخطوات الإيجابية” التي اتخذتها الحكومة اللبنانية لإعادة بناء مؤسسات الدولة.

وتشهد العلاقات بين الرياض وبيروت توترا منذ سنوات بسبب نفوذ جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران على الشؤون السياسية والأمنية اللبنانية، إلا أن المملكة ترى فرصة سانحة بعد أن أضعفت الحرب مع إسرائيل الحزب بشدة العام الماضي.

(تغطية صحفية تيمور أزهري – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )

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