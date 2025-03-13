ولي العهد السعودي يبلغ بوتين بالتزام المملكة بتسهيل الحوار الخاص بأوكرانيا

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(رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء السعودية في وقت مبكر يوم الجمعة (بالتوقيت المحلي) أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي أن المملكة لا تزال ملتزمة بتسهيل الحوار ودعم الحل السياسي للأزمة الأوكرانية.

وقالت الوكالة إن الاتصال استعرض “الجهود المبذولة لحل الأزمة الأوكرانية، حيث أكد سمو ولي العهد حرص المملكة على بذل كافة المساعي الحميدة لتسهيل الحوار، وكل ما يؤدي إلى الوصول لحل سياسي للأزمة في أوكرانيا”.

وأضافت أن الاتصال استعرض أيضا “مجالات التعاون القائمة بين البلدين وسبل تطويرها”.

واستضافت المملكة مؤخرا اجتماعات منفصلة بين مسؤولين أمريكيين وروس، ومسؤولين أمريكيين وأوكرانيين.