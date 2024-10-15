ولي العهد السعودي يزور مصر في خضمّ تصاعد النزاع في الشرق الأوسط

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يزور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الثلاثاء مصر حيث سيلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفق ما أفاد الديوان الملكي، في خضمّ توسع رقعة النزاع في الشرق الأوسط على خلفية حرب غزة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” نقلا عن الديوان الملكي إن بن سلمان سيبحث مع السيسي “سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وقالت قناة “الإخبارية” السعودية أن ولي العهد وصل الى القاهرة “في زيارة رسمية”.

وخلال الزيارة الأخيرة لولي العهد إلى مصر في العام 2022، وقّع البلدان 14 اتفاقية استثمارية بقيمة 7,7 مليارات دولار، شملت قطاعات عدّة.

وعلى مدى العام الماضي، لعبت مصر إلى جانب قطر والولايات المتحدة، دور وساطة لوقف الحرب الدائرة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد هجوم غير مسبوق شنّته الأخيرة على الدولة العبرية. لكنّ المفاوضات متعثّرة حاليا.

وتسعى السعودية على غرار دول الخليج الأخرى، الى أن تنأى بنفسها عن الحرب الحالية خوفا من أن تصبح جزءا منه وحرصا على مصالحها الاقتصادية، بحسب محللين.

وسبق أن تعرّضت السعودية أول مصدّر للنفط الخام في العالم، لهجمات شنّها المتمردون الحوثيون في اليمن الذين ينفذون منذ أشهر عمليات تستهدف سفنا في البحر الأحمر ويطلقون صواريخ في اتجله إسرائيل، دعما لقطاع غزة.

وكان ذلك نتيجة انخراطها في حرب اليمن على رأس تحالف عسكري دعما للحكومة في مواجهة الحوثيين. لكن منذ عامين، تنتهج السعودية سياسة أكثر تصالحية وقد أجرت عام 2023 مفاوضات مع الحوثيين أدت إلى تراجع التوتر والعداء وتزامنت مع تقارب بينها وبين إيران الداعمة للحوثيين.

في أيلول/سبتمبر 2023، كانت السعودية وإسرائيل على عتبة تطبيع علاقتهما برعاية أميركية. لكن اندلاع الحرب في قطاع غزة دفع المملكة إلى تعليق المفاوضات. وانتقدت الرياض إسرائيل مرارا وطالبت بوقف الحرب وتنفيذ حلّ الدولتين.

ركب-أم/رض