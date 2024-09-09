ولي العهد السعودي يلتقي وزير الخارجية الروسي في الرياض

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بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الإثنين “مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية” مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

والتقى لافروف الأمير محمد الحاكم الفعلي للمملكة في الرياض بعيد حضوره اجتماعا “للحوار الاستراتيجي” مع وزراء خارجية الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية (واس) أنّ الأمير محمد ولافروف بحثا “مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها بما يعزز الأمن والاستقرار”.

وأضافت أنهما ناقشا “العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون المشترك، وسبل دعمه وتطويره في مختلف المجالات”.

وتعمل السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، بشكل وثيق مع روسيا في ما يتصل بالسياسة النفطية، وقدمت نفسها كوسيط محتمل منذ غزت روسيا أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وفي الوقت نفسه، احتفظت بعلاقة وثيقة مع كييف واستقبلت الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أكثر من مرة من بينها حضوره قمة الجامعة العربية في أيار/مايو 2023 في جدة.

كما تعهّدت السعودية تقديم مئات الملايين من الدولارات كمساعدات إنسانية الى أوكرانيا، بينها مخصصات للاجئين الأوكرانيين الذين فروا إلى الدول المجاورة.

وبالمثل، سعت دول الخليج للبقاء على الحياد في الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين ونصف عام.

وأكّد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي “حياد” المجلس في مؤتمر صحافي بعيد الاجتماع مع لافروف في مقر المجلس.

وقال البديوي للصحافيين إنّ دول المجلس “تقف على مسافة واحدة من الجميع في الحرب الأوكرانية الروسية”، وأشار إلى “تغليب الحوار لوقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا”.

وتوسط عضوا المجلس، السعودية والإمارات، لإطلاق سراح أسرى حرب ومقاتلين أجانب.

وأسفرت وساطة إماراتية عن عملية تبادل أسرى شملت الإفراج عن 230 من هؤلاء في آب/أغسطس الفائت، وسبقتها أخرى في حزيران/يونيو أدت الى أفراج كل من موسكو وكييف عن 180 أسيراً.

واضطلعت الرياض في أيلول/سبتمبر 2022 بدور لإطلاق سراح مقاتلين أجانب محتجزين في أوكرانيا، بينهم اثنان من الولايات المتحدة وخمسة من بريطانيا.

هت/ب ق