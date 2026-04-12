ولي عهد أبوظبي يبدأ الأحد زيارة رسمية إلى الصين
يبدأّ ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان زيارة رسمية إلى الصين الأحد، على ما أوردت وكالة أنباء الإمارات (وام).
وذكرت الوكالة أنّ الزيارة تأتي “في إطار حرص البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك، بما يخدم المصالح المتبادلة ويعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما الصديقين”.
وهي تأتي “لدعم مسارات التعاون والارتقاء بالعلاقات الوطيدة والشراكة الاستراتيجية الشاملة في مختلف المجالات ذات الأولوية” بين البلدين.
ويرافق الشيخ خالد وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والاقتصاد في الدولة.
