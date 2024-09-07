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ولي عهد أبوظبي يبدأ زيارة إلى الهند الأحد

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يبدأ ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان الأحد زيارة رسمية إلى الهند حيث سيلتقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي في العاصمة نيودلهي، حسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات “وام”.

وقالت الوكالة إلى الشيخ خالد سيبحث مع كبار المسؤولين في الهند “سُبل تعزيز فرص التعاون المشترك في القطاعات الحيوية الاقتصادية المختلفة، والبناء على ما وصلت إليه العلاقات الإستراتيجية” بين البلدين.

ويرافق ولي العهد في زيارته إلى الهند وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال والاقتصاد.

كما سيحضر الشيخ خالد “عددا من الفعاليات التي تعكس عمق ومتانة الروابط الاقتصادية والثقافية التي تجمع” البلدين، وفق “وام”.

أم/

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