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ولي عهد أبوظبي يلتقي فريق عمل دولة الإمارات المشارك في القمة الـ17 لقادة دول “بريكس”

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التقى ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان فريق عمل الإمارات المشارك في أعمال القمة الـ17 لقادة دول مجموعة “بريكس”، التي تستضيفها مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية يومي 6 و7 تموز/يوليو الجاري، وفق ما نقل مكتب أبوظبي الإعلامي.

ورحّب الشيخ خالد في بداية اللقاء بأعضاء فريق العمل، بقيادة مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية وشيربا دولة الإمارات لدى مجموعة “بريكس” سعيد مبارك الهاجري، مشيدا بجهودهم في إنجاح مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في أعمال القمة للمرة الثانية منذ انضمام الدولة إلى المجموعة عام 2023.

م ل/دص

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