وول ستريت جورنال: ترامب يعارض شن مزيد من الضربات لمواقع الطاقة الإيرانية

18 مارس آذَار (رويترز) – ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا يرغب في شنّ أي ضربات أخرى على البنية التحتية للطاقة في إيران بعد الهجوم الإسرائيلي على حقل غاز بارس الجنوبي اليوم الأربعاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب، الذي كان على علم مسبق بالهجوم الإسرائيلي على بارس، أيد الهجوم كرسالة إلى طهران ردا على إغلاقها لمضيق هرمز، وقد يكون منفتحا مرة أخرى على استهداف المزيد من منشآت الطاقة الإيرانية بناء على تصرفات طهران المستقبلية في المضيق.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة التقرير على الفور.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية)