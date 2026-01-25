ويتكوف: أمريكا أجرت محادثات بناءة مع نتنياهو بشأن خطة غزة

reuters_tickers

1دقيقة

واشنطن 25 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف اليوم الأحد إن المحادثات التي أجراها مسؤولون أمريكيون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المرحلة الثانية من خطة السلام التي طرحها الرئيس دونالد ترامب بشأن غزة، والتي تتضمن 20 بندا، كانت بناءة.

وأضاف ويتكوف في منشور على موقع إكس “تربط الولايات المتحدة وإسرائيل علاقات قوية وطويلة الأمد مبنية على التنسيق الوثيق والأولويات المشتركة. كانت المحادثات بناءة وإيجابية، إذ اتفق الجانبان على الخطوات التالية وأهمية استمرار التعاون في جميع المسائل الحيوية للمنطقة”.

وأشار إلى أن المحادثات انعقدت أمس السبت.

وأعلنت واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر أن الخطة انتقلت إلى المرحلة الثانية، والتي من المفترض أن تسحب إسرائيل بموجبها المزيد من قواتها من غزة وأن تتخلى حماس عن سيطرتها على إدارة القطاع.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية- تحرير محمد عطية)