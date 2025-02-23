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ويتكوف: نتوقع أن تمضي المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس قدما

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واشنطن (رويترز) – قال ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للشرق الأوسط يوم الأحد إن الولايات المتحدة تتوقع أن تمضي المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) قدما.

أدلى ويتكوف بهذا التصريح في مقابلة مع (سي.إن.إن) عندما سئل عن قرار إسرائيل بتأجيل إطلاق سراح سجناء ومعتقلين فلسطينيين.

وأضاف “يجب تمديد المرحلة الأولى… سأتوجه إلى المنطقة هذا الأسبوع.. ربما يوم الأربعاء، للتفاوض على ذلك”.

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