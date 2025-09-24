ويتكوف واثق من تحقيق “انفراجة بصورة ما” بشأن غزة في الأيام المقبلة

نيويورك (رويترز) – قال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف يوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم لقادة عدد من الدول الإسلامية خطة سلام تتألف من 21 نقطة للشرق الأوسط وقطاع غزة، مضيفا أنه واثق من تحقيق “انفراجة بصورة ما” خلال الأيام المقبلة.

والتقى ترامب يوم الثلاثاء بقادة ومسؤولين من السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان لمناقشة الحرب الدائرة منذ قرابة عامين في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وعُقد الاجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال ويتكوف في نيويورك “كانت جلسة مثمرة للغاية. قدمنا ما نسميه خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط وغزة والتي تتألف من 21 نقطة. أعتقد أنها تُعالج مخاوف إسرائيل، وكذلك مخاوف جميع الجيران بالمنطقة”.

وأضاف أن الولايات المتحدة “متفائلة… بل واثقة من أننا سنتمكن خلال الأيام المقبلة من الإعلان عن انفراجة بصورة ما”.

