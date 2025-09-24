The Swiss voice in the world since 1935
ويتكوف واثق من تحقيق “انفراجة بصورة ما” بشأن غزة في الأيام المقبلة

نيويورك (رويترز) – قال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف يوم الأربعاء إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدم لقادة عدد من الدول الإسلامية خطة سلام تتألف من 21 نقطة للشرق الأوسط وقطاع غزة، مضيفا أنه واثق من تحقيق “انفراجة بصورة ما” خلال الأيام المقبلة.

والتقى ترامب يوم الثلاثاء بقادة ومسؤولين من السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا وإندونيسيا وباكستان لمناقشة الحرب الدائرة منذ قرابة عامين في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس). وعُقد الاجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال ويتكوف في نيويورك “كانت جلسة مثمرة للغاية. قدمنا ما نسميه خطة ترامب للسلام في الشرق الأوسط وغزة والتي تتألف من 21 نقطة. أعتقد أنها تُعالج مخاوف إسرائيل، وكذلك مخاوف جميع الجيران بالمنطقة”.

وأضاف أن الولايات المتحدة “متفائلة… بل واثقة من أننا سنتمكن خلال الأيام المقبلة من الإعلان عن انفراجة بصورة ما”.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
37 تعليق
عرض المناقشة

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
