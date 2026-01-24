ويتكوف وكوشنر يزوران إسرائيل لإجراء مباحثات بشأن غزة (مسؤول أميركي)

وصل ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، مبعوثا الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى إسرائيل لعقد محادثات بشأن مستقبل غزة، وفق ما أفاد مسؤول أميركي السبت.

وأكدت شوش بيدروسيان، المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، لوكالة فرانس برس أن “اجتماعا سيعقد” السبت بين بنيامين نتانياهو والمبعوثين.

وقال المسؤول الأميركي إن كوشنر وويتكوف يسعيان “لتحديد ماهية الخطوات الصحيحة المقبلة، بما يمكّننا من الحفاظ على وقف إطلاق النار وتحويله إلى سلام طويل الأمد ودائم في غزة”.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، ستشمل المناقشات أيضا إعادة جثة الرهينة ران غفيلي من غزة، بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ العاشر من تشرين الأول/أكتوبر.

وغفيلي من بين 251 شخصا تم احتجازهم ونقلهم إلى غزة خلال هجوم حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقالت عائلته في بيان السبت “نطلب من رئيس الوزراء أن يوضح للمبعوثين الأميركيين أن أي شخص يرغب حقا في تعزيز إعادة تأهيل غزة وإحلال السلام في الشرق الأوسط يجب عليه أولا وقبل كل شيء إعادة راني إلى الوطن”.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإن قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر يزور إسرائيل أيضا السبت.

