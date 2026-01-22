The Swiss voice in the world since 1935
ويتكوف وكوشنر يلتقيان بوتين لإجراء مباحثات بشأن أوكرانيا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

بدأ ليل الخميس اجتماع في موسكو بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب، للتباحث بشأن سبل وضع حد للحرب في أوكرانيا.

وأورد الكرملين عبر حسابه على تلغرام “بدأ الاجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف في الكرملين”.

وأكدت وسائل إعلام روسية رسمية أن الاجتماع يحضره كذلك كوشنر، والمسؤولان الروسيان كيريل ديميترييف ويوري أوشاكوف.

ووصل ويتكوف وكوشنر الى العاصمة الروسية بعد ساعات من تأكيد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن مسودة اتفاق بشأن إنهاء الحرب مع موسكو باتت شبه جاهزة، وأنه اتفق مع ترامب على الضمانات الأمنية الأميركية لكييف في إطار أي اتفاق سلام محتمل.

وكان التلفزيون الرسمي الروسي عرض في وقت سابق لقطات قال إنها لطائرة المبعوثين الأميركيين وهي تهبط في مطار فنوكوفو في موسكو.

وأشارت وكالتا تاس وريا نوفوستي الى أن الطائرة كانت آتية من دافوس السويسرية حيث حضر ترامب ومعاونوه المنتدى الاقتصادي العالمي.

بور/كام/ب ح

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

