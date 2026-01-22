ويتكوف وكوشنر يلتقيان بوتين لإجراء مباحثات بشأن أوكرانيا

اجتمع المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف ليل الخميس في موسكو مع الرئيس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في إطار المساعي لإنهاء الحرب في أوكرانيا، بعد ساعات من لقاء قصير في دافوس بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأميركي دونالد ترامب.

وأكد زيلينسكي بعد هذاالاجتماع الذي عُقد على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في المدينة السويسرية أنه اتفق مع ترامب على الضمانات الأمنية الأميركية لكييف في إطار أي اتفاق سلام محتمل.

كذلك أعلن زيلينسكي أن الإمارات العربية المتحدة ستستضيف هذا الأسبوع محادثات “ثلاثية” حول الحرب في أوكرانيا، بمشاركة مسؤولين أوكرانيين وأميركيين وروس، من دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل عن شكل المحادثات.

وفي خضم هذا الحراك الدبلوماسي المكثف، وصل ويتكوف مساء إلى موسكو مصحوبا بجاريد كوشنر، صهر الرئيس ترامب، وتوجه من فوره إلى الكرملين.

وما لبثت الرئاسة الروسية أن أعلنت بدء الاجتماع.

وسبق لويتكوف أن التقى الرئيس الروسي أكثر من مرة خلال العام الفائت، في إطار الجهود الأميركية لوضع حد للحرب المستمرة منذ أربع سنوات في أوكرانيا. ويتوقع أن يتوجه لاحقا إلى الإمارات.

ومن دافوس، كشف ويتكوف أن محادثاته خلال نهاية الأسبوع الفائت مع المفاوضين الأوكرانيين في ميامي “أحرزت تقدما كبيرا”.

وقال “أظن أن (المشكلة) باتت تقتصر على مسألة واحدة وقد ناقشنا صيغا لهذه المسألة، ما يعني أن من الممكن حلّها”.

– “لم يكن سهلا” –

أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، فوصف اللقاء القصير الذي جمعه في دافوس مع ترامب بأنه “إيجابي”، لكنه أقرّ في تصريح للصحافيين بأن الحوار مع نظيره الأميركي “لم يكن سهلا”.

وأعلن لاحقا أنه توصل مع ترامب إلى اتفاق بشأن الضمانات الأمنية التي يُفترض أن تقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا بغية ردع روسيا عن شنّ هجوم جديد بعد انتهاء الحرب.

وقال “الضمانات الأمنية جاهزة (…) ويجب أن يوقع الطرفان، الرئيسان، على الوثيقة، ثم ستحال على البرلمانين الوطنيين”.

إلاّ أن زيلينسكي أن أوضح قضية الأراضي التي تطالب بها موسكو في شرق أوكرانيا “لم تُحَلّ بعد”.

وشدّد ترامب بعد الاجتماع لصحافيين سألوه عن الرسالة التي يرغب في إيصالها إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين على أن “الحرب يجب أن تنتهي”.

وكان ترامب قبل ذلك حمّل زيلينسكي مسؤولية تعثر المفاوضات، فيما كان حلفاء كييف الأوروبيون يخشون أن تضغط واشنطن للتوصل إلى اتفاق يُعدّ يرجّح كفّة موسكو.

– زيلينسكي ينتقد الأوروبيين –

وأعلن زيلينسكي أيضا عن محادثات “ثلاثية” بين أوكرانيا والولايات المتحدة وروسيا تعقد هذا الأسبوع في الإمارات العربية المتحدة.

وسبق أن أجريت مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا خلال السنة الأولى من الحرب عام 2022، وكذلك مرات عدة عام 2025، في إسطنبول. ولم تفض هذه المحادثات إلا إلى تبادل الأسرى وجثامين الجنود القتلى من دون أن تؤدي إلى حلّ النزاع.

وكان بوتين الذي تتمثل مطالبه الرئيسية في سحب القوات الأوكرانية من دونباس، في شرق أوكرانيا، وفي تعهد كييف عدم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فهدد سابقا بأن موسكو ستحقق أهدافها بالوسائل العسكرية إذا لم تثمر المساعي الدبلوماسية.

وكثّف الجيش الروسي خلال الأشهر الأخيرة استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية، ما تسبّبَ في تقنين واسع للتيار الكهربائي حرم الأوكرانيين وخصوصا في العاصمة التدفئة في ظل موجة برد قاسية.

ولم يتوان زيلينسكي الذي صعّد انتقاداته للأوروبيين في الأسابيع الأخيرة عن إلقاء خطاب شديد اللهجة تجاه أبرز داعميه الخميس في دافوس، لاحظ فيه أن أوروبا “مجزأة” وتبدو “ضائعة في محاولة إقناع الرئيس الأميركي بالتغيير”، وأنها تفتقر إلى “الإرادة السياسية” حيال بوتين.

وقال “بدلا من أن تصبح أوروبا قوة عالمية فعليا، تبقى تشكيلة جميلة لكن مجزأة من قوى صغيرة ومتوسطة” الحجم، مشيرا إلى “خلافات داخلية لا تنتهي وأمور مستترة (…) تمنع أوروبا من التوحد”.

ورأى رغم الوعود الأوروبية بنشر قوات في أوكرانيا بعد الحرب، أن “أي ضمانات أمنية لا تفلح من دون الولايات المتحدة” وأن “لا غنى” عن “ضمانة الرئيس ترامب”.

